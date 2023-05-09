Video Dünya İtalyan öğrencilerden “çadırlı” kira protestosu | Video
İtalyan öğrencilerden “çadırlı” kira protestosu | Video

İtalyan öğrencilerden “çadırlı” kira protestosu | Video

09.05.2023 | 21:19

İtalya’da üniversite öğrencileri, artan kira fiyatlarına protesto etmek amacıyla okudukları üniversitenin bahçesine çadır kurdu.

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