İtalya'nın kuzeyinde orman yangını | Video
İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde orman yangını çıktığını ve müdahalelerin sürdüğünü duyurdu.
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