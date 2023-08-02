Video Dünya İtalya'nın kuzeyinde orman yangını | Video
İtalya'nın kuzeyinde orman yangını | Video

İtalya'nın kuzeyinde orman yangını | Video

02.08.2023 | 14:43

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde orman yangını çıktığını ve müdahalelerin sürdüğünü duyurdu.

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Emilia-Romagna bölgesindeki Brisighella'da orman yangını çıktı. İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, "İtfaiye ekipleri bu sabahtan beri Ravenna iline bağlı Brisighella'da çıkan orman yangınına müdahale etmektedir. Ulusal hava filosuna ait bir Canadair ve iki Drago helikopteri de bölgede faaliyet göstermektedir. Şu anda bölgedeki şiddetli rüzgar ve Mayıs ayındaki toprak kaymaları nedeniyle yangınla mücadele karmaşık bir hal almış durumda" denildi.

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