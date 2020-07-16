İtalya'nın Sicilya Adası'nı sel vurdu: 2 ölü | Video

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İtalya’nın Sicilya Adası'ndaki Palermo kentinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.
İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası'ndaki Palermo kentinde dün etkili olan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Kentte cadde ve sokakları su basarken, araçlar da suya gömüldü. Yaşanan sel felaketinde Regione Bulvarı'ndaki alt geçitte 2 kişinin araçta mahsur kaldığı ve boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca başka bir araçta mahsur kalan bir ailedeki 1'i bebek 2 çocuğun ise hipotermi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Palermo kentinde bir yılda meydana gelen yağışın 2 saatte yağdığı ifade edilirken, bölgede arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.