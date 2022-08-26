İzlanda radyosu Başkan Erdoğan'ın söylediği şarkıyı çaldı | Video

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İzlanda radyosunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısı çalındı.
Sosyal medya fenomeni Gökhan Yıldırım, İzlanda'da araç kullanırken bir radyo programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısına denk geldi. Program sunucusu şarkının ardından, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği bir mitingde halka bu şarkıyı seslendirmişti" ifadesini kullandı.
Şarkıyı duyunca şoke olan Yıldırım, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.