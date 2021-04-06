Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu | Video

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize sanayiler ve araç tamirhanelerinden topladıkları atık yağları, 10 numara yağa çevirerek haksız kazanç elde eden T.Ç.,Y.K. ve E.T. isimli şüphelilerin Tuzla’da bulunan işyerlerine baskın düzenledi.

Jandarma ekipleri, organize sanayi bölgeleri ile oto tamirhanelerinden topladıkları atık yağları, kurmuş oldukları elektronik sistemlerle belirli işlemlerden geçirdikten sonra piyasada 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıta çevirerek, lojistik işleri yapan Tır ve Kamyon gibi araçlara satarak haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda atık yağ dolu varil, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı, kaçak akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa, kaçak akaryakıtın depolandığı akaryakıt tankı ile içerisinde 80 ton akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan işyeri sahibi T.Ç.'ye, çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; İstanbul ilinde piyasadan toplanan atık yağların belirli işlemlerden geçirilerek akaryakıta dönüştürüldükten sonra piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı.

JANDARMA ATIK YAĞLARIN İZİNİ SÜRDÜ

Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere atık yağ elde edilen diğer sanayi bölgeleri ve tamirhaneleri takibe alan Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarla rutin olarak yağ toplayan şahısları tespit etti. Atık yağları toplayan şahısları teknik ve fiziki olarak takibe devam eden Jandarma ekipleri yetkisi ve lisansı bulunmayan T.Ç. liderliğindeki Y.K. ve E.T. isimli şahısların toplamış olduğu atık yağları, Tuzla'da kırsal alanda bulunan etrafı yüksek saç levhalarla çevrili bir adrese taşıdığını tespit etti. Bunun üzerine Jandarma ekipleri atık yağların taşındığı adresi gece gündüz takibe aldı.

DÜZENEKLER, ATIK YAĞLAR VE 80 TONKAÇAK AKARYAKIT

Jandarma ekiplerince iş yerinde yapılan aramalarda; işlem yapılmak üzere araçlarla getirilmiş ve bekletilen çok sayıda atık yağ dolu varil, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı, kaçak akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa, kaçak akaryakıtın depolandığı akaryakıt tankları ile içerisinde 80 ton akaryakıt ele geçirildi.

ÇEVREYİ KİRLETMEKTEN 396 BİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

İşyeri mühürlenen T.Ç.'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin TL. idari para cezası uygulanırken, Jandarma ekiplerince de adli işlem başlatıldı.