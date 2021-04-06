Video Dünya Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu | Video

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu | Video

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu | Video
06.04.2021 | 09:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu | Video 01:21
Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu | Video 06.04.2021 | 09:08
Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde çatışma çıktı: 40 ölü, 60 yaralı | Video 02:36
Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde çatışma çıktı: 40 ölü, 60 yaralı | Video 06.04.2021 | 08:38
Endonezya’daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 70’e yükseldi | Video 02:05
Endonezya’daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 70’e yükseldi | Video 05.04.2021 | 14:59
Fotoğraf makinası başına geçen makak maymunu sosyal medyada olay oldu! 00:29
Fotoğraf makinası başına geçen makak maymunu sosyal medyada olay oldu! 05.04.2021 | 14:28
Gizli görüntüler ortaya çıktı! Fransız bakanlar, koronavirüs kısıtlamalarını deldi | Video 01:55
Gizli görüntüler ortaya çıktı! Fransız bakanlar, koronavirüs kısıtlamalarını deldi | Video 05.04.2021 | 12:25
Dubai'de şoke eden skandal olay! Çırılçıplak soyunup balkona çıkan kadınlar... 00:09
Dubai'de şoke eden skandal olay! Çırılçıplak soyunup balkona çıkan kadınlar... 05.04.2021 | 11:48
Endonezya’daki Merapi Yanardağı harekete geçti | Video 00:26
Endonezya’daki Merapi Yanardağı harekete geçti | Video 04.04.2021 | 11:04
Alman polisinin Alzheimer hastası bir Türk'ü vurma anı görüntüleri ortaya çıktı 00:38
Alman polisinin Alzheimer hastası bir Türk'ü vurma anı görüntüleri ortaya çıktı 03.04.2021 | 15:22
Ukrayna sınırında Rus askeri helikopterlerin uçuş gerçekleştirdiği iddiası 00:50
Ukrayna sınırında Rus askeri helikopterlerin uçuş gerçekleştirdiği iddiası 03.04.2021 | 12:50
Canlı yayında mikrofonunu kapıp kaçan köpeği kovalayan muhabirin görüntüleri sosyal medyada olay oldu 00:29
Canlı yayında mikrofonunu kapıp kaçan köpeği kovalayan muhabirin görüntüleri sosyal medyada olay oldu 03.04.2021 | 15:02
Rusya'da kalp ameliyatı sırasında yangın: Doktorlar ameliyata devam etti, itfaiye kapının önünde nöbet tuttu! 01:13
Rusya'da kalp ameliyatı sırasında yangın: Doktorlar ameliyata devam etti, itfaiye kapının önünde nöbet tuttu! 03.04.2021 | 11:55
Rus muhabir mikrofonunu canlı yayında köpeğe kaptırdı | Video 01:05
Rus muhabir mikrofonunu canlı yayında köpeğe kaptırdı | Video 02.04.2021 | 16:59
Öğrenci servisine çarpan geyik, uyuyan öğrencinin üzerine düştü | Video 01:25
Öğrenci servisine çarpan geyik, uyuyan öğrencinin üzerine düştü | Video 02.04.2021 | 15:56
ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde orman yangını | Video 01:37
ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde orman yangını | Video 02.04.2021 | 14:13
Meksika'da polis şiddeti: Gözaltına almak istediği adamın boğazını sıktı | Video 00:44
Meksika'da polis şiddeti: Gözaltına almak istediği adamın boğazını sıktı | Video 02.04.2021 | 13:54
Kanada'da turistler karantina otelindeki koşullara isyan etti 00:23
Kanada'da turistler karantina otelindeki koşullara isyan etti 02.04.2021 | 11:42
Rusya'da iki uçak pistte çarpıştı 00:44
Rusya'da iki uçak pistte çarpıştı 02.04.2021 | 12:09
İtfaiye aracının dehşet saçtığı anlar kamerada 00:47
İtfaiye aracının dehşet saçtığı anlar kamerada 02.04.2021 | 11:29
Tayvan'da tren raydan çıktı: 36 ölü, 40'tan fazla yaralı | Video 03:08
Tayvan'da tren raydan çıktı: 36 ölü, 40'tan fazla yaralı | Video 02.04.2021 | 11:17
Belçika’da “1 Nisan şakası” polis müdahalesi ile son buldu | Video 07:02
Belçika’da “1 Nisan şakası” polis müdahalesi ile son buldu | Video 02.04.2021 | 08:43

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize sanayiler ve araç tamirhanelerinden topladıkları atık yağları, 10 numara yağa çevirerek haksız kazanç elde eden T.Ç.,Y.K. ve E.T. isimli şüphelilerin Tuzla’da bulunan işyerlerine baskın düzenledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri, organize sanayi bölgeleri ile oto tamirhanelerinden topladıkları atık yağları, kurmuş oldukları elektronik sistemlerle belirli işlemlerden geçirdikten sonra piyasada 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıta çevirerek, lojistik işleri yapan Tır ve Kamyon gibi araçlara satarak haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda atık yağ dolu varil, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı, kaçak akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa, kaçak akaryakıtın depolandığı akaryakıt tankı ile içerisinde 80 ton akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan işyeri sahibi T.Ç.'ye, çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; İstanbul ilinde piyasadan toplanan atık yağların belirli işlemlerden geçirilerek akaryakıta dönüştürüldükten sonra piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı.

JANDARMA ATIK YAĞLARIN İZİNİ SÜRDÜ
Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere atık yağ elde edilen diğer sanayi bölgeleri ve tamirhaneleri takibe alan Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarla rutin olarak yağ toplayan şahısları tespit etti. Atık yağları toplayan şahısları teknik ve fiziki olarak takibe devam eden Jandarma ekipleri yetkisi ve lisansı bulunmayan T.Ç. liderliğindeki Y.K. ve E.T. isimli şahısların toplamış olduğu atık yağları, Tuzla'da kırsal alanda bulunan etrafı yüksek saç levhalarla çevrili bir adrese taşıdığını tespit etti. Bunun üzerine Jandarma ekipleri atık yağların taşındığı adresi gece gündüz takibe aldı.

DÜZENEKLER, ATIK YAĞLAR VE 80 TONKAÇAK AKARYAKIT
Jandarma ekiplerince iş yerinde yapılan aramalarda; işlem yapılmak üzere araçlarla getirilmiş ve bekletilen çok sayıda atık yağ dolu varil, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı, kaçak akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa, kaçak akaryakıtın depolandığı akaryakıt tankları ile içerisinde 80 ton akaryakıt ele geçirildi.

ÇEVREYİ KİRLETMEKTEN 396 BİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ
İşyeri mühürlenen T.Ç.'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin TL. idari para cezası uygulanırken, Jandarma ekiplerince de adli işlem başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA