Video Dünya Japon şirketten sıra dışı hizmet! Kilolu insan kiralıyor

Japon şirketten sıra dışı hizmet! Kilolu insan kiralıyor

Japon şirketten sıra dışı hizmet! Kilolu insan kiralıyor
12.06.2021 | 14:23

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Japonya’da bir şirket, "Tahterevallide oynayacak arkadaş", "Fotoğrafta zayıf gözüktürecek bir partner" ya da "Ismarlanan dev pizzaya ortaklık edecek bir yardımcı" vaadiyle kilolu insan kiralıyor. Söz konusu hizmet ile "kilolu olmanın olumsuz bir imaja sahip olduğu" ön yargısının yıkılması hedefleniyor.

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Arkadaştan, sahte aile üyelerine, orta yaşlı insandan yemeğe çıkacak partnere kadar birçok kiralama seçeneğinin yaygın olduğu Japonya'da büyük beden giyim sektöründe faaliyet gösteren bir firma, sıra dışı bir hizmete imza attı. Adı Japonca'da kullanılan debu (kilolu) ve kariru (kiralık) kelimelerinin birleşiminden meydana gelen "Debucari" adlı hizmeti hayata geçiren firma, "kilolu insan" kiralamaya başladı. "Japonya'da 100 kilogramın üzerinde bir ağırlığa ulaşmak beceri ister" mottosuyla yola çıkan firmadan yapılan açıklamada, söz konusu hizmet ile kilolu olmanın olumsuz bir imaja sahip olduğu ön yargısının yıkılmasının hedeflendiği belirtildi.


Servisin kullanım amacı sıra dışı
Ticari müşteriler için fotoğraf çekimleri ve reklam filmlerine büyük beden modeller sağlayan firma, bireysel müşterilere de hizmet sunuyor. Saatte 2 bin yen (yaklaşık 150 lira) karşılığında kilolu bir arkadaş edinmenin mümkün olduğu belirtilirken, servis için ön görülen kullanım amaçları ise hizmetin sıra dışılığını ortaya koyuyor. "Tahterevallide oynayacak arkadaş", "Fotoğrafta zayıf gözüktürecek bir partner" ve "Ismarlanan dev pizzaya ortaklık edecek bir yardımcı" vadeden firma, 100 kilogram üzerindeki bireyleri aralarına katılmaya çağırıyor.

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