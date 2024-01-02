Japon yayıncı 7,6'lık depreme böyle yakalandı! | Video

Japonya'da meydana gelen 7,6 büyüklüğünde depreme bir kişi, canlı yayın yaptığı esnada yakalandı. Depremi saniyeler önce telefonuna gelen uyarıyla öğrenen ve bunu izleyicilerine gösteren yayıncı, sarsıntının büyüklüğünün farkına vardıktan sonra bulunduğu yeri terk etti.