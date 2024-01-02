Japon yayıncı 7,6'lık depreme böyle yakalandı! | Video
Japonya'da meydana gelen 7,6 büyüklüğünde depreme bir kişi, canlı yayın yaptığı esnada yakalandı. Depremi saniyeler önce telefonuna gelen uyarıyla öğrenen ve bunu izleyicilerine gösteren yayıncı, sarsıntının büyüklüğünün farkına vardıktan sonra bulunduğu yeri terk etti.
Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de enkaz altında kaldığının duyurulduğu deprem sonrası tsunami uyarısı da yapıldı.
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