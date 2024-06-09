Japonlar, Türk müzikleri eşliğinde halay çekti | Video 09.06.2024 | 10:55 Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Türkiye Festivali'nde, Türk lezzetlerini deneme fırsatı bulan Japonların halay çektiği anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı çerçevesinde Tokyo'da Türkiye Festivali yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen festival, Japonlardan yoğun ilgi gördü. Bazı Tokyolular kurulan yemek stantlarında Türk lezzetlerini deneme fırsatı bulurken, kimileri ise farklı yörelere ait dansların sergilendiği gösteri ile coştu. Profesyonel Japon dansçıların Tokyolulara halay çekmeyi öğrettiği anlar renkli görüntülere sahne olurken, bazı katılımcılar da saray dekoru önünde fotoğraf çektirerek festivale dair anılarını ölümsüzleştirdi. Türkiye'yi sevdiği için festivale katıldığını belirten Asami Sano, "Dans ve müzikler çok eğlenceliydi. Ayrıca lezzetli Türk yemeklerini denemek güzel" dedi.

Nana Sato ise, "Festivale geldim ve Türk dondurması denedim. Çok eğlenceliydi" ifadelerini kullandı. Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrendiğini söyleyen Rena Ogawa ise, "Bugünkü festivalin yapıldığını duyduğumda yemek yemeye geldim. Balık ekmek ve köfte yedim" dedi.