Video Dünya Japonya ordusu, 10 bin personelle deprem bölgesinde | Video
Japonya ordusu, 10 bin personelle deprem bölgesinde | Video

Japonya ordusu, 10 bin personelle deprem bölgesinde | Video

02.01.2024 | 09:52

Japonya Savunma Bakanlığı, Noto yarımadasında dün meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere destek için 10 bin personelini Ishikawa eyaletine gönderdiğini duyurdu. Japon Devlet Televizyonu, Ishikawa'da 30 kişinin depremde hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Noto yarımadası depreminin ardından, Ishikawa eyaleti valisinden sevk talebi alındı ve Müşterek Kara, Deniz ve Hava Öz Savunma Kuvvetlerinin yaklaşık 10 bin üyesinden oluşan görev gücü arama ve kurtarma operasyonlarına yanıt vermek için elinden geleni yapıyor" denildi.

YOLDA YARIKLAR OLUŞTU
Japon Devlet Televizyonu, Ishikawa eyaletinde deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 30 olduğunu duyurdu. Ishikawa'da bulunan Wajima kentinde 25 binanın yıkıldığı, bunların 14?ünün enkazında hala kurtarılmayı bekleyenler olduğu duyuruldu. Öte yandan, Nagoya İtfaiyesi?nden paylaşılan görüntüde, Wajima kentine giden yolda yarıkların oluştuğu görüldü.

ONLARCA ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) paylaştığı verilere göre meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede onlarca artçı deprem kaydedildi. Bu depremlerin büyüklüğünün 5.0 üzeri olduğu görüldü.

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