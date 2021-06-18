Video Dünya Japonya’da 24 saati aşan rehine krizi sürüyor | Video

Japonya’da 24 saati aşan rehine krizi sürüyor | Video

Japonya’da 24 saati aşan rehine krizi sürüyor | Video
18.06.2021 | 14:23

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Japonya’da internet kafe çalışanı ile birlikte kendisini odaya kilitleyen şahıs, 24 saati aşkın süredir ikna edilmeye çalışılıyor.

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Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Saitama eyaleti güne rehine krizi haberi ile uyandı. Bir internet kafe çalışanının, dün saat 14.00 sularında kimliği açıklanmayan 40'lı yaşlardaki bir müşteri tarafından rehin alındığı açıklandı. 20'li yaşlardaki kafe çalışanın ve kendisini ses yalıtımı ve kabin kilidi bulunan odaya hapseden şahsı ikna çabaları gün boyu sürerken, bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Rehin alınan kafe çalışanına bir zarar vermediği tahmin edilen şahsın polisten özel bir talepte de bulunmadığı öğrenildi. Şahsın, silahlı olup olmadığının da bilinmediği kaydedildi.

OTELİ ARATMIYOR
Japonya'da dinlenmek hatta gecelik konaklama yapabilmek için dahi kullanılabilen internet kafeler, oda şeklinde ayrılmış bağımsız bölümlerden oluşuyor. Konfor amaçlı ses yalıtımı yapılan odaların bazıları içeriden kilitlenebiliyor.

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