Japonya’da 6.5 büyüklüğünde deprem | Video
Japonya’da merkez üssü İshikawa eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami riski oluşmadığı açıklanırken, 1 kişinin merdivenden düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.
Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno depremin ardından yaptığı açıklamada, sarsıntının merkez üssü İshikawa eyaletinde bazı evlerin çöktüğüne yönelik bilgiler aldıklarını ifade ederken hükümetin depreme dair detayları doğrulamaya çalıştığını söyledi.
Matsuno, Ishikawa eyaleti'ndeki Shika Nükleer Santrali'nin işleyişinde anormallik tespit edilmediği bilgisini verdi.
Suzu şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kişinin ise depremin etkisiyle merdivenden düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
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