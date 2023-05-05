Video Dünya Japonya’da 6.5 büyüklüğünde deprem | Video
Japonya’da 6.5 büyüklüğünde deprem | Video

Japonya’da 6.5 büyüklüğünde deprem | Video

05.05.2023 | 12:11

Japonya’da merkez üssü İshikawa eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami riski oluşmadığı açıklanırken, 1 kişinin merdivenden düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

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Japonya bugün 6.5 büyüklükte depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) edinilen bilgiye göre, deprem yerel saatle 14.42'de Ishikawa eyaleti açıklarında meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtilirken Niigata, Toyoma, Fukui ve Fukushima eyaletleri başta olmak üzere birçok bölgede hissedildiği açıklandı. Tsunami riskinin oluşmadığı bildirildi. JMA, kıyı kesimlerde deniz seviyelerinde değişimler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno depremin ardından yaptığı açıklamada, sarsıntının merkez üssü İshikawa eyaletinde bazı evlerin çöktüğüne yönelik bilgiler aldıklarını ifade ederken hükümetin depreme dair detayları doğrulamaya çalıştığını söyledi.

Matsuno, Ishikawa eyaleti'ndeki Shika Nükleer Santrali'nin işleyişinde anormallik tespit edilmediği bilgisini verdi.

Suzu şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kişinin ise depremin etkisiyle merdivenden düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

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