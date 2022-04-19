Video Dünya Japonya’da alışveriş merkezinde korkutan yangın | Video
Japonya’da alışveriş merkezinde korkutan yangın | Video

Japonya’da alışveriş merkezinde korkutan yangın | Video

19.04.2022 | 10:26

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Japonya’nın Kitakyushu kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 30 işyeri kullanılamaz hale geldi.

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Japonya'nın Fukuoka eyaletine bağlı Kitakyushu kentinde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Polis ve itfaiye ekiplerinden edinilen bilgilere göre, "Tanga İchiba" adındaki içinde lokanta ve mağaza gibi birçok işyeri bulunan alışveriş kompleksinde yerel saatle 02.40 sıralarında yangın çıktığı ihbarı yapıldı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının 5 saatin sonunda güçlükle söndürülebildiği bildirildi. Yangında alışveriş merkezindeki 30 iş yeri ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralı olmadığı bilgisi paylaşıldı. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı.

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