Video Dünya Japonya'da askeri tesisteki atış eğitiminde 2 kişi öldü | Video
Japonya'da askeri tesisteki atış eğitiminde 2 kişi öldü | Video

Japonya'da askeri tesisteki atış eğitiminde 2 kişi öldü | Video

14.06.2023 | 10:07

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait bir tesiste atış eğitimi alan bir asker adayının otomatik tüfekle ateş etmesi sonucu 2 askeri personelin öldüğü, 1 personelin ise yaralandığı belirtildi. Şahıs, cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Japonya'nın Gifu kentinde bulunan Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait Hino Temel Atış Tesisi'nde 3 aylık temel eğitimini sürdüren 18 yaşındaki bir asker adayının, atış talimi sırasında 3 SDF personeline otomatik tüfekle ateş ettiği açıklandı. Yerel saatle 09.00 sıralarında yaşanan olayda 50'li yaşlarındaki 1 askeri personel ile 20'li yaşlarındaki 2 personelin ciddi şekilde yaralandığı, yaralanan 2 kişinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

SDF'den yapılan açıklamada olay sırasında 8 el ateş edildiği belirtilirken, Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno şahsın cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Şahsın suçlamayı kabul ettiği ve olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Silahlı saldırıların oldukça nadir yaşandığı Japonya'da geçtiğimiz yıl eski başbakan Shinzo Abe'ye el yapımı silahla gerçekleştirilen suikast ve görevdeki Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya yönelik saldırı girişimi yaşanmıştı. Söz konusu gelişmeler Japonya'da güvenlik endişelerini artırmıştı.

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