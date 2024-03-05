Japonya’da balıkçı gemisi battı | Video
Japonya’nın başkenti Tokyo açıklarında motor arızası meydana gelen balıkçı gemisinin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
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