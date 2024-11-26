Video Dünya Japonya’da Epsilon S roketinin motoru test sırasında patladı | Video
Japonya’da Epsilon S roketinin motoru test sırasında patladı | Video

Japonya’da Epsilon S roketinin motoru test sırasında patladı | Video

26.11.2024 | 10:33

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) geliştirdiği Epsilon S roketinin motor testi sırasında yangın çıkmasının ardından patlama meydana geldi.

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Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın geliştirdiği Epsilon S roketinin motor testi bir kez daha korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. JAXA'dan yapılan açıklamaya göre, yerel saat ile 08.30'da Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nde yapılan ikinci kademe motoru yer testinin 49'uncu saniyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının hemen ardından patlama meydana gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ
Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz'da Akita eyaletindeki Noshiro Roket Test Merkezi'nde yapılan Epsilon S roketi ikinci kademe motor testi sırasında patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR
JAXA tarafından fırlatma roketi olarak 2007'de geliştirilmeye başlanan Epsilon serisi roketlerin, teknoloji yardımıyla işçilik ve fırlatma maliyetlerini azaltmak üzere tasarlandığı belirtiliyor. Katı yakıttan güç alan Epsilon serisi roketlerin, bilimsel araştırma amaçlı uyduları fırlatmak üzere daha önce Japonya tarafından tasarlanan M-V serisinin yerini aldığı biliniyor. Önceki Epsilon serisi roketlerin halefi olarak geliştirilen Epsilon S'in ise uydu fırlatma konusunda ülkenin rekabet gücünü artıracağı öngörülüyor.

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