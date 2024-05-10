Video Dünya Japonya'da flap arızası yaşayan yolcu uçağı acil iniş yaptı | Video
Japonya'da flap arızası yaşayan yolcu uçağı acil iniş yaptı | Video

Japonya'da flap arızası yaşayan yolcu uçağı acil iniş yaptı | Video

10.05.2024 | 10:39

Japonya’nın Fukuoka Havalimanı'ndan kalkan ABD'li havayolu şirketi United Airlines'a ait bir yolcu uçağı, "flap" arızası nedeniyle havalimanına dönerek acil iniş yaptı. Yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Guam Adası'na gitmek üzere içindeki 43 yolcu ve 6 mürettebatla yerel saatle 11.00 sıralarında Fukuoka Havalimanı'ndan kalkan 166 sefer sayılı uçak, kısa süre sonra teknik bir sorun yaşadı. Pilotlar Fukuoka Havalimanı ile iletişime geçerek geri dönüş için izin istedi. Uçak saat 11.45 sıralarında havalimanına acil iniş gerçekleştirirken, olayda yaralanan olmadı. Yetkililer, uçak kanatlarının kaldırma kuvvetini ayarlayan "flap" adlı cihazda sorun olduğunu, uçağın incelemeye alındığını açıkladı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Flap, inişlerde ve kalkışlarda kanat yüzeyini genişletip daha düşük hızda daha fazla kaldırma kuvveti sağlayarak uçağın daha kısa mesafede kalkmasına ve inmesine yardımcı olan kanatlardaki hareketli parçalardır.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Japonya’da flap arızası yaşayan yolcu uçağı acil iniş yaptı | Video 04:54
Japonya'da flap arızası yaşayan yolcu uçağı acil iniş yaptı | Video 10.05.2024 | 10:39
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE’de | Video 00:25
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE’de | Video 10.05.2024 | 09:57
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Zayed Al Nahyan ile görüştü | Video 00:23
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Zayed Al Nahyan ile görüştü | Video 10.05.2024 | 09:57
Haluk Levent, BM Konferansı’nda İsrail’i kınadı: 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz? | Video 01:41
Haluk Levent, BM Konferansı’nda İsrail’i kınadı: "10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?" | Video 10.05.2024 | 08:31
Rus ordusundan Nazilere karşı zaferin 79’uncu yıl dönümünde gövde gösterisi | Video 14:55
Rus ordusundan Nazilere karşı zaferin 79'uncu yıl dönümünde gövde gösterisi | Video 09.05.2024 | 16:10
Senegal’de yolcu uçağı pistten çıktı: 10 yaralı | Video 02:20
Senegal’de yolcu uçağı pistten çıktı: 10 yaralı | Video 09.05.2024 | 16:30
Senegal’de yolcu uçağı pistten çıktı: 10 yaralı | Video 02:20
Senegal’de yolcu uçağı pistten çıktı: 10 yaralı | Video 09.05.2024 | 16:27
Pakistan’da havalimanında yangın paniği! | Video 02:18
Pakistan’da havalimanında yangın paniği! | Video 09.05.2024 | 16:12
Pakistan’da havalimanında yangın paniği | Video 02:18
Pakistan’da havalimanında yangın paniği | Video 09.05.2024 | 16:08
Meksika’da aşırı sıcaklar 21 eyaleti elektriksiz bıraktı | Video 00:15
Meksika'da aşırı sıcaklar 21 eyaleti elektriksiz bıraktı | Video 09.05.2024 | 13:51
Tayland’da kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:07
Tayland'da kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı | Video 09.05.2024 | 14:43
Brezilya’daki sel felaketinde can kaybı 100’e yükseldi | Video 00:45
Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 100’e yükseldi | Video 09.05.2024 | 12:10
Ukrayna Rus şehrini vurdu: 8 yaralı | Video 00:56
Ukrayna Rus şehrini vurdu: 8 yaralı | Video 09.05.2024 | 12:10
Ukrayna Rus şehrini vurdu! 8 yaralı | Video 00:56
Ukrayna Rus şehrini vurdu! 8 yaralı | Video 09.05.2024 | 11:23
Air India Express, 100’den fazla kabin memurunun hastalık izni alması nedeniyle 90’dan fazla uçuşu iptal etti | Video 01:19
Air India Express, 100’den fazla kabin memurunun hastalık izni alması nedeniyle 90’dan fazla uçuşu iptal etti | Video 09.05.2024 | 10:56
İsrail Refah’ı vuruyor! İşte bölgeden görüntüler... | Video 00:39
İsrail Refah'ı vuruyor! İşte bölgeden görüntüler... | Video 09.05.2024 | 09:35
Çin Devlet Başkanı Xi’den Macaristan’a ilk resmi ziyaret | Video 03:16
Çin Devlet Başkanı Xi’den Macaristan’a ilk resmi ziyaret | Video 09.05.2024 | 08:42
Eurovision’da şarkısını bileğindeki kefiye ile seslendirdi | Video 01:26
Eurovision'da şarkısını bileğindeki kefiye ile seslendirdi | Video 08.05.2024 | 16:02
ABD’deki hortumda kargo deposu çöktü: 50 kişi mahsur kaldı | Video 03:08
ABD’deki hortumda kargo deposu çöktü: 50 kişi mahsur kaldı | Video 08.05.2024 | 10:30
İsrail, son sığınak Refah’ı böyle vuruyor! İşte canlı görüntüler | Video 04:36
İsrail, son sığınak Refah'ı böyle vuruyor! İşte canlı görüntüler | Video 08.05.2024 | 10:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA