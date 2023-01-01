Video Dünya Japonya’da heyelan: 10 ev toprak altında kaldı, 2 kişi kayıp | Video
Japonya’da heyelan: 10 ev toprak altında kaldı, 2 kişi kayıp | Video

Japonya’da heyelan: 10 ev toprak altında kaldı, 2 kişi kayıp | Video

01.01.2023 | 12:34

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Japonya’nın Yamagata eyaletinin Tsuruoka şehrinde meydana gelen heyelanda 10 ev toprak altında kaldı. Kendilerine ulaşılamayan yaşlı bir çift ise aranıyor.

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Olay, Yamagata eyaletine bağlı Tsuruoka şehri kırsalında meydana geldi. Bir tepenin yamacında inşa edilen 10 ev heyelan altında kaldı. Evlerde yaşayan 22 kişiden 18'i, daha önce yapılan tahliye çağrısı kapsamında evlerini terk ederken, yaşlı bir çifte ise ulaşılamadığı bildirildi. Yıkılan evlerden kurtarılan hafif yaralı 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Aralıklı devam eden yağmur arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırırken, Japonya Meteoroloji Ajansı ise (JMA) bölgede bu gece kar yağışı beklendiği uyarısında bulundu.

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