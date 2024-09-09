Video Dünya Japonya'da konser alanına yıldırım düştü: 9 yaralı | Video
Japonya'da konser alanına yıldırım düştü: 9 yaralı | Video

Japonya'da konser alanına yıldırım düştü: 9 yaralı | Video

09.09.2024 | 14:49

Japonya'nın Tochigi eyaletinde bir konser alanına yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

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Japonya'nın Tochigi eyaletindeki Mooka şehrinde facianın eşiğinden dönüldü. Dün bölgede etkili olan şiddetli yağışa rağmen gerçekleştirilen bir konser sırasında, etkinlik alanına yıldırım düştü. Yerel yetkililer, 12 bin kişinin katıldığı etkinlikte temizlik görevlisi olarak çalışan 9 kişinin vücutlarında yanma ve uyuşma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığını, çalışanların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Yerel saatle 16.20 sıralarında yaşanan olayın ardından etkinliğin tedbir amacıyla iptal edildiği bildirildi.
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