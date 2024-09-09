Japonya'da konser alanına yıldırım düştü: 9 yaralı | Video
Japonya'nın Tochigi eyaletinde bir konser alanına yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
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