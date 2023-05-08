Japonya'da nehirdeki set çöktü, ev ve araçlar sular altında kaldı! | Video
Japonya'da şiddetli yağışların etkisiyle Hyogo eyaletinde bulunan bir nehrin kıyısındaki set çöktü. Meydana gelen taşkın nedeniyle evleri su basarken, bazı araçlar çamur altında kaldı.
Nehir sularının taşıdığı tortu ve kaya parçaları nedeniyle bazı araçlar da toprağa gömüldü. İlk belirlemelere göre olay sırasında yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
Japonya'da nehirdeki set çöktü, ev ve araçlar sular altında kaldı! | Video 08.05.2023 | 10:54
01:03
03:24
ABD’de araç otobüs durağına daldı: Ölüler ve yaralılar var! | Video 08.05.2023 | 08:44
00:55
Hindistan’da tekne faciası: 16 ölü | Video 08.05.2023 | 08:44
00:38
Londra’daki monarşi karşıtı eylemde 52 gözaltı | Video 07.05.2023 | 15:16
01:08
Kanada’da orman yangınları 110 farklı noktada devam ediyor | Video 07.05.2023 | 13:11
08:03
Bir aydır hastanede yatan Berlusconi’den ilk mesaj | Video 07.05.2023 | 12:13
00:17
Roma’daki tarihi çeşmeye kömür bazlı sıvıyla saldırı | Video 07.05.2023 | 08:34
01:39
Rusya'da çıkan orman yangını barut deposuna sıçradı | Video 07.05.2023 | 08:33
01:01
İngiltere Kralı III. Charles'ın tacı takıldı | Video 06.05.2023 | 14:17
02:42
Son Dakika: Sudan'da büyükelçilik aracına silahlı saldırı! | Video 06.05.2023 | 14:11
06:08
Balkanlardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a büyük destek | Video 06.05.2023 | 13:04
02:46
00:30
Japonya’da 6.5 büyüklüğünde deprem | Video 05.05.2023 | 12:11
01:05
Sırbistan'da ikinci silahlı saldırı: 8 ölü | Video 05.05.2023 | 11:47
03:41
Japonya'da Türkiye’deki genel seçimler için oy verme işlemi başladı | Video 05.05.2023 | 10:00
01:12
Kiev üzerinde düşürülen İHA 4 katlı binada yangına neden oldu | Video 05.05.2023 | 08:35
01:56
Rusya'da orman yangını 13 eve sıçradı, 500 kişi tahliye edildi | Video 05.05.2023 | 08:35
01:11
İngiltere, Kral Charles'ın taç giyme törenine hazırlanıyor | Video 04.05.2023 | 22:45