Video Dünya Japonya’da otoyol çöktü, araç oluşan dev çukura düştü | Video
Japonya’da otoyol çöktü, araç oluşan dev çukura düştü | Video

Japonya’da otoyol çöktü, araç oluşan dev çukura düştü | Video

11.11.2021 | 10:03

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Japonya’nın Hokkaido eyaletinde otoyolun çökmesi sonucu bir araç oluşan dev çukura düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Japonya'nın Hokkaido eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. Mikasa şehrinde otoyolda çökme meydana geldi. Bölgede seyir halinde olan içinde 3 kişinin bulunduğu araç oluşan dev çukura düşerken, hafif yaralanan yolcuların hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yaklaşık 7 metre derinliğinde olduğu öğrenilen çukur nedeniyle otoyolun 2.5 kilometrelik kısmı geçici olarak trafiğe kapatılırken, olası bir yeni göçük riskine karşın bölgede denetimler artırıldı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

BENZERİ TOKYO'DA YAŞANMIŞTI
Benzer bir kaza 2 Kasım'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşanmış, şehrin kalbindeki bir caddede göçük meydana gelmişti. Caddede yaklaşık 4 metre genişliğinde ve 8 metre uzunluğunda bir çukur oluşurken, bölgede bulunan bir çöp kamyonunun çukura düşmesi paniğe neden olmuştu. Kazanın sürücü ve beraberindeki şahsın araçtan indiği sırada gerçekleşmesi olası bir faciayı önlemişti.

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