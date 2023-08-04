Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı | Video
Japonya'da bir nehir üzerinden geçen su borusunun patlaması sonucu fışkıran su yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşırken, arıza 9 saat sonra giderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
Nijer’den 4 büyükelçiliğe yaptırım | Video 04.08.2023 | 12:28
00:21
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı | Video 04.08.2023 | 12:28
00:21
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı | Video 04.08.2023 | 12:16
00:35
02:44
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 13’e yükseldi | Video 04.08.2023 | 08:51
00:47
Güney Kore'de AVM'de bıçaklı saldırı: 9 yaralı | Video 03.08.2023 | 15:42
03:23
Rusya ve Suriye’den ortak askeri tatbikat | Video 03.08.2023 | 13:53
02:03
Çin’de Doksuri Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 21’e yükseldi | Video 03.08.2023 | 13:54
01:28
Rus bilim adamları Antarktika’da karpuz yetiştirdi | Video 03.08.2023 | 12:29
02:00
Japonya’da Khanun Tayfunu'nda ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 03.08.2023 | 10:41
02:29
ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı | Video 03.08.2023 | 08:45
01:01
İtalya'nın kuzeyinde orman yangını | Video 02.08.2023 | 14:43
02:21
Çin’in başkenti Pekin’de son 140 yılın en şiddetli yağışı görüldü | Video 02.08.2023 | 13:53
00:17
Senegal’de otobüse molotof kokteylli saldırı: 2 ölü | Video 02.08.2023 | 13:37
01:11
İngiltere'de şoke eden manzara! Evsizlik sorunu zirvede | Video 02.08.2023 | 12:48
02:28
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02.08.2023 | 10:54
00:12
Nijer'de darbe: Fransa, vatandaşlarını tahliye etti | Video 02.08.2023 | 11:16
02:28
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02.08.2023 | 11:07
01:21
Rusya’dan Odessa’ya İHA saldırısı | Video 02.08.2023 | 10:32
00:23
Hayvanat bahçesindeki ayı videosu viral oldu! Kostüm mü gerçek mi? 02.08.2023 | 09:20