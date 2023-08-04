Video Dünya Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı | Video
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı | Video

Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı | Video

04.08.2023 | 12:28

Japonya'da bir nehir üzerinden geçen su borusunun patlaması sonucu fışkıran su yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşırken, arıza 9 saat sonra giderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Japonya'nın Shizuoka eyaletinde bulunan Hamamatsu şehrindeki bir nehir üzerinden geçen 70 santimetre çapındaki su borusu 02.45 sıralarında patladı. Arızanın borunun içindeki havayı dışarı atmaya yarayan hava valfinin kırılması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. Patlayan borudan fışkıran su yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşırken, arıza 9 saat sonra giderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nijer’den 4 büyükelçiliğe yaptırım | Video 01:01
Nijer’den 4 büyükelçiliğe yaptırım | Video 04.08.2023 | 12:28
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı | Video 00:21
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı | Video 04.08.2023 | 12:28
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı | Video 00:21
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı | Video 04.08.2023 | 12:16
Rus savaş gemisi Karadeniz’de vuruldu! İşte bölgeden ilk görüntüler... | Video 00:35
Rus savaş gemisi Karadeniz'de vuruldu! İşte bölgeden ilk görüntüler... | Video 04.08.2023 | 11:42
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 13’e yükseldi | Video 02:44
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 13’e yükseldi | Video 04.08.2023 | 08:51
Güney Kore’de AVM’de bıçaklı saldırı: 9 yaralı | Video 00:47
Güney Kore'de AVM'de bıçaklı saldırı: 9 yaralı | Video 03.08.2023 | 15:42
Rusya ve Suriye’den ortak askeri tatbikat | Video 03:23
Rusya ve Suriye’den ortak askeri tatbikat | Video 03.08.2023 | 13:53
Çin’de Doksuri Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 21’e yükseldi | Video 02:03
Çin’de Doksuri Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 21’e yükseldi | Video 03.08.2023 | 13:54
Rus bilim adamları Antarktika’da karpuz yetiştirdi | Video 01:28
Rus bilim adamları Antarktika’da karpuz yetiştirdi | Video 03.08.2023 | 12:29
Japonya’da Khanun Tayfunu’nda ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 02:00
Japonya’da Khanun Tayfunu'nda ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 03.08.2023 | 10:41
ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı | Video 02:29
ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı | Video 03.08.2023 | 08:45
İtalya’nın kuzeyinde orman yangını | Video 01:01
İtalya'nın kuzeyinde orman yangını | Video 02.08.2023 | 14:43
Çin’in başkenti Pekin’de son 140 yılın en şiddetli yağışı görüldü | Video 02:21
Çin’in başkenti Pekin’de son 140 yılın en şiddetli yağışı görüldü | Video 02.08.2023 | 13:53
Senegal’de otobüse molotof kokteylli saldırı: 2 ölü | Video 00:17
Senegal’de otobüse molotof kokteylli saldırı: 2 ölü | Video 02.08.2023 | 13:37
İngiltere’de şoke eden manzara! Evsizlik sorunu zirvede | Video 01:11
İngiltere'de şoke eden manzara! Evsizlik sorunu zirvede | Video 02.08.2023 | 12:48
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02:28
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02.08.2023 | 10:54
Nijer’de darbe: Fransa, vatandaşlarını tahliye etti | Video 00:12
Nijer'de darbe: Fransa, vatandaşlarını tahliye etti | Video 02.08.2023 | 11:16
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02:28
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02.08.2023 | 11:07
Rusya’dan Odessa’ya İHA saldırısı | Video 01:21
Rusya’dan Odessa’ya İHA saldırısı | Video 02.08.2023 | 10:32
Hayvanat bahçesindeki ayı videosu viral oldu! Kostüm mü gerçek mi? 00:23
Hayvanat bahçesindeki ayı videosu viral oldu! Kostüm mü gerçek mi? 02.08.2023 | 09:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA