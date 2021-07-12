Japonya’da sel felaketi nedeniyle binlerce kişiye tahliye emri verildi | Video

Japonya’da ülkenin bazı bölgelerinde meydana gelen sel baskınları nedeniyle Shimane eyaletinde yaşayanlar için acil durum uyarısı yapılırken, 4 bin 688 kişiye yönelik tahliye emri yayınladı.

Japonya'nın farklı kesimlerinde yaklaşık 10 gündür etki gösteren şiddetli sağanak yağış bu kez ülkenin Shimane eyaletini vurdu. Unnan şehrindeki 13 bin 702 hanede yaşayan 36 bin 861 kişiye yönelik üst düzey acil durum uyarısı yapılırken, aynı eyaletteki sahil kasabası Iinan'daki 2 bin 52 hanede yaşayan 4 bin 688 kişi için tahliye emri yayınladı. Yetkililer riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel ve heyelan riskine karşı tetikte olmaya çağırdı. Halka binaların üst katlarına çıkma ve şehrin yüksek kesimlerine gitme uyarısı yapıldı.

BAZI BÖLGELERİ SEL BASTI

Shimane eyaletinde bulunan Sami Nehri'nin birçok yerinde taşkınlar meydana geldiği belirtilirken, bazı bölgeleri sel bastığı amatör kameralara yansıdı. Ayrıca Akita eyaletindeki Yurihonjo şehrinde de yoğun yağış nedeniyle araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Sel sularının bölgede seyreden bir otobüsün içine girdiği anlar yolcular tarafından kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Öte yandan, Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde 3 Temmuz'da görülen yoğun yağışın ardından yaşanan sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi. Kendilerinden haber alınamayan 18 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.