Japonya’da sel ve heyelan uyarısı | Video

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Japonya’da devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bu sabaha karşı birçok bölge için 1'inci derece sel ve heyelan riski uyarısı yayınladı.
Japonya'nın farklı kesimlerinde geçtiğimiz ayın ortalarından bu yana etkisi devam eden mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar hayatı olumsuz etkilemişti. Birçok bölgede sel ve heyelanlar nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, 500 bini aşkın kişiye tahliye çağrısı yapılmıştı. Şiddetli yağışlar son olarak dün Aomori, Iwate ve Akita eyaletlerinde su baskınları ve toprak kaymalarına neden olmuştu.