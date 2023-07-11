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Japonya’da sel ve heyelanlarda can kaybı 6'ya yükseldi | Video

Japonya’da sel ve heyelanlarda can kaybı 6'ya yükseldi | Video

11.07.2023 | 10:58

Japonya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

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Japonya'nın farklı bölgelerinde yaklaşık 2 haftadır etkili olan ve son olarak Fukuoka, Oita ve Saga eyaletlerini vuran şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaştı. Fukuoka eyaleti yönetiminden edinilen bilgilere göre önceki gün Soeda kasabasında yaşanan toprak kaymasında 1 kadın hayatını kaybetti. Dün ise Kurume şehrinde araba sürerken sel sularına kapılan bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. Aynı bölgede meydana gelen toprak kaymalarında 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği öğrenilirken, Saga eyaletindeki Karatsu şehrinde de toprak kayması sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Karatsu'da ayrıca 1 kişiye mezar olan evde yaşayan 2 erkek ile Oita eyaletindeki Nakatsu şehrinde sel suları tarafından nehre sürüklenen 1 kadından haber alınamadığı bildirildi.

Son gelişmelerle birlikte geçtiğimiz hafta Yamaguchi eyaletinde sel nedeniyle yaşamını yitiren 1 kişi dahil şiddetli yağışların bilançosu 6'ya yükselmiş oldu.

YETKİLİLER UYARDI
Şiddetli yağışların bugün itibariyle kademeli olarak etkisini yitireceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), buna rağmen yağmur nedeniyle yumuşayan zeminlerde yeni toprak kaymalarının meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Yetkililer ayrıca, nehirlerdeki yükselen su seviyelerinin hemen normale dönmeyeceğine dikkat çekerek muhtemel taşkınlara karşı tetikte olmaya çağırdı.

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