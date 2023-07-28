Japonya’da tekne alev alev yandı: 3 yaralı | Video 28.07.2023 | 13:16 Japonya'nın Akashi Boğazı açıklarında bir teknede yangın çıktı. Alev alev yanan teknedeki 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Japonya'nın Hyogo eyaletindeki Akashi Boğazı açıklarında seyreden bir tekne alevlere teslim oldu. Kobe Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden alınan bilgilere göre, yerel saatle 14.30 sıralarında Akashi Kaikyo Köprüsü'nün batısında seyreden bir tekneden dumanlar yükseldiği ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve itfaiye ekipleri çok geçmeden alevlere müdahale ederken, tamamen yanan teknede 3 kişinin denize atladığı ve yakındaki bir gemi tarafından hafif yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.