Japonya’da toprak kayması: 3 kişi kayıp | Video
Japonya’nın Ehime eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasının ardından 3 kişiden haber alınamadığı açıklandı.
22 BİN KİŞİYE TAHLİYE UYARISI YAPILDI
Öte yandan, şiddetli yağış riskinin devam etmesi nedeniyle Matsuyama şehrindeki 13 bin 226 hanede yaşayan 22 bin 62 kişiye tahliye uyarısı yapılırken, Matsuya Üniversitesi'nde derslere 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaya çağıran yetkililer, binaların üst katlarına ya da yüksek kesimlere çıkma uyarısında bulundu.
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