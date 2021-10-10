Japonya’da tren seferleri askıya alındı | Video

Japonya’da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Tokyo bölgesindeki birçok sefer askıya alındı. Binlerce kişi istasyonlarda mahsur kalırken, bazı bölgelerde taksi ve otobüs kuyrukları oluştu.

Japonya'da bazı tren hatlarında elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan aksama hayatı felç etti. Ülkenin en büyük demiryolu işletmecilerinden olan East Japan Railway, bugün öğleden sonra Tokyo dahil bazı eyaletlerde kapsamlı hizmet kesintisi yaşadığını açıkladı. Saitama eyaletinin Warabi şehrindeki şirkete ait bir trafo merkezinde 12.55 sıralarında patlama sesi duyulduğu belirtilirken, Yamanote, Keihin-Tohoku ve Joban tren hatları da dahil olmak üzere Tokyo metropol bölgesindeki birçok hatta demiryolu ulaşımının durduğu kaydedildi. İlerleyen saatlerde trafo merkezinde yangın çıktığı netleşirken, tren seferlerinde yaşanan aksamanın yangın ile ilişkili olup olmadığını belirlemek üzere çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde hayatı felç eden hizmet kesintisi nedeniyle binlerce yolcu tren istasyonlarında mahsur kaldı. Birçok bölgede ise otobüs ve taksi duraklarının önünde uzun kuyruklar oluştu.