Video Dünya Japonya'da Türkiye’deki genel seçimler için oy verme işlemi başladı | Video
Japonya'da Türkiye’deki genel seçimler için oy verme işlemi başladı | Video

Japonya'da Türkiye’deki genel seçimler için oy verme işlemi başladı | Video

05.05.2023 | 10:00

Japonya'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

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Japonya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri bugün başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'ne gelen vatandaşlar, büyükelçilik önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, seçim hazırlıklarına uzun süre önce başladıklarını belirterek, oy kullanma işlemlerine yoğun ilgi olduğunu söyledi. Tokyo Büyükelçiliği'nde 3 adet sandık kurulduğunu kaydeden Güngen, "Üç sandığımız 3 gün boyunca sabah dokuzdan akşam dokuza kadar açık olacak. Vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda oy kullanabilmeleri için elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Dilerim hepimiz için hayırlı bir seçim olur" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 50 kilometrelik mesafeden oy kullanmak üzere Tokyo Büyükelçiliği'ne geldiğini belirten Emin Yıldırım, "Oyumuzu kullandık. Seçimin tüm Türk halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullanırken, İsa Bozak da "Bugün oy kullanacağız. Türkiye'miz için çok önemli bir seçim bu. İnşallah ülkemiz için en doğru kararı halk olarak hep birlikte vereceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Burada oy kullanacak olmaktan son derece mutluyum. İnşallah hayırlara vesile olsun" dedi.

Japonya'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Tokyo Büyükelçiliği'nin yanı sıra Nagoya Başkonsolosluğu'nda da 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde oy kullanabilecek.

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