Japonya'da verdikleri konserlerin gelirlerini deprem bölgesine bağışlayacaklar | Video 27.03.2023 | 12:30 Japonya'nın Fukuoka eyaletinde Türk işadamı Murat Enşici'nin girişimleriyle düzenlenen 10 günlük konser etkinliğinden elde edilen gelirle deprem bölgesinde yıkılan okullar yeniden yapılacak. VİDEO DEVAM EDİYOR

Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, Türkiye'nin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Japonya'da 10 günlük konser etkinliği organize etti. Fukuoka Fahri Başkonsolosu İshihara Susumu ve Japon yetkililerin destekleriyle 18-27 Mart tarihleri arasında düzenlenen konserler Japon halkı tarafından da büyük ilgi gördü. Kanun sanatçısı Tanju Durak ve neyzen Özgür Seyit Sever, 10 gün boyunca Japonya'da düzenlenen etkinliklerde konser verdi.

İlk olarak Türkiye'nin 100. Yılı teması ile organize edilen konserlerin ana teması, deprem felaketinin yaşanmasıyla birlikte değiştirilerek yardım etkinliğine dönüştürüldü. Afet bölgesine okullar yapmak amacıyla düzenlenen yardım konserleriyle bir taraftan da Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlandı.

GOEN yöneticilerinden Shinsuke İkedo, Murat Enşici'nin Japonya'da meydana gelen deprem ve sel felaketlerinde çalışmalarında bulunduğunu unutmadığını ifade ederek, "Murat'ın yardım götürdüğü şehirdekiler bu kez Türkiye'ye yardım gönderdi" dedi.

"AFET BÖLGELERİNE YARDIM GÖTÜRMEK AMACIYLA YARDIM VE TANITIM KONSERLERİ DÜZENLEDİK.

Türkiye ve Japonya arasında kurdukları Kader Birliği anlamına gelen GOEN adlı sivil toplum kuruluşu vasıtasıyla anlamlı destekler vermeye gayret ettiklerini söyleyen Murat Enşici, "Japonya'da meydana gelen deprem ve sel felaketlerinde destekler vermiştim. Türkiye'de meydana gelen deprem sonrası Japonya'da yardım götürdüğüm şehirler destek veriyorlar. Bizler aslında bu konserleri yaparken asıl amacımız Türkiye'nin 100. yılını kutlayacaktık. Ancak Türkiye'de meydana gelen deprem sonrası yaraların sarılması için konserin ana temasını değiştirdik. Tamamen afet bölgelerine yardım götürmek amacıyla yardım ve tanıtım konserleri düzenledik. Tanju Durak ve Özgür Seyit Sever sanatçılarımız Japonya'ya geldi. Kendilerinin verdiği bu değerli konserlerle şu anda yardım ve tanıtım konserlerini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"YARDIM KONSERLERİ DÜŞÜNÜLMESİ BİZLERİ ÇOK GURURLANDIRDI"

Türkiye'den Japonya'ya yardım konserini gerçekleştirmek üzere giden kanuni sanatçısı Tanju Durak, "Bizler buraya gelirken konunun ne olduğunu çok iyi biliyorduk. Deprem bölgesinde 600'den fazla okulumuz enkaz oldu. Çok öğrencimiz açıkta. Buradan köy okullarına öncelik verilmesiyle yardım konserleri düşünülmesi bizleri çok gururlandırdı. Buradaki Japon halkından hiç yabancılık çekmedim. Adeta Türk halkı gibi bana gösterdikleri yakınlık beni çok duygulandırdı. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bu tür etkinliklerde hazırız" ifadelerini kullandı.

Neyzen Özgür Seyit Sever ise "Biz buraya daha önce Türkiye'mizin 100.yılını kutlamak vesilesiyle gelmeye karar vermiştik. Lakin böyle bir felaket yaşandı. Ve çok hızlı bir organizeyle deprem bölgesindeki köylere okul yaptırma kararını aldılar. Biz bu vesile ile geldik. Konserler vermeye geldik. İnsanlık çok büyük, dünya çok küçük. Bunu anladım" diye konuştu.