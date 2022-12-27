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OTOMATİK OYNAT
04:55
Japonya'da yanan fabrikadan çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 27.12.2022 | 10:54
00:43
02:32
ABD, Kanada ve Meksika’da soğuk hava nedeniyle 57 kişi öldü | Video 27.12.2022 | 08:43
00:09
İspanya'da nehre düşen yolcu otobüsünde can kaybı 6'ya yükseldi | Video 26.12.2022 | 16:02
00:23
Paris'te PKK sempatizanları kendi araçlarını parçaladı | Video 26.12.2022 | 13:44
02:01
Çin'deki Qinghai Tuz Gölü sıcaklıkların düşmesiyle donmaya başladı | Video 26.12.2022 | 12:47
01:18
Rus kanalı yeni yıl reklamında Avrupalılarla böyle dalga geçti | Video 26.12.2022 | 10:49
00:13
Tahran'da 2 katlı bina çöktü: 3 yaralı | Video 25.12.2022 | 15:21
01:31
00:26
ABD’de kış fırtınası etkisini sürdürüyor | Video 25.12.2022 | 12:29
04:57
Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi | Video 25.12.2022 | 09:40
00:17
İngiltere'de PKK yanlısı grup, polisle çatıştı | Video 25.12.2022 | 09:42
00:38
Popocatepetl Yanardağı'nda yeni patlama | Video 25.12.2022 | 08:43
00:37
İsrail'de hükümet karşıtları sokağa çıktı | Video 25.12.2022 | 08:43
05:36
Tahran'a mevsimin ilk karı yağdı | Video 25.12.2022 | 09:13
01:26
Rusya, Herson kentini vurdu: 8 ölü, 58 yaralı | Video 24.12.2022 | 16:55
00:56
Irak’ta sel: 2 ölü, 10 yaralı | Video 24.12.2022 | 14:42
01:50
ABD’nin Ohio eyaletinde 46 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü | Video 24.12.2022 | 11:59
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Paris’te silahlı saldırgan etrafa ateş açtı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 23.12.2022 | 15:33
02:42
Şili’deki orman yangınları yayılıyor! 400 ev kül oldu | Video 23.12.2022 | 14:04
Japonya’nın başkenti Tokyo'daki bir fabrikada çıkan yangında kilometrelerce öteden gözüken dumanlar gökyüzüne yayıldı.