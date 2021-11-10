Japonya’da yangında 30 bina kullanılamaz hale geldi, 2 kişi yaralandı | Video

Japonya’nın Hiroshima eyaletinde restoranların bulunduğu bölgede çıkan yangın 30 binayı kullanılamaz hale getirirken, 2 kişi yaralandı.

Japonya'nın Hiroshima eyaleti güne yangınla uyandı. Eyaletle aynı ismi taşıyan şehirde restoranların bulunduğu bölgede çıkan yangın hayatı olumsuz etkiledi. Hiroshima Tren İstasyonu yakınlarındaki yangının sabah saat 05.30 sıralarında çıktığı tespit edilirken, alevleri söndürmek üzere bölgeye 22 itfaiye aracı sevk edildi. Bölgede yoğun güvenlik tedbirleri alan ekipler riskli caddeleri trafiğe kapatırken, yangın ve neden olduğu duman bulutu şehrin birçok bölgesinden görüldü. Saat 08.30 sıralarında tamamen kontrol altına alınan yangında çoğu restoranlardan oluşan 30 bina kullanılamaz hale geldi. 60 ve 80 yaşlarındaki 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Çok sayıda ahşap yapının bulunduğu bölgedeki yangının iş saatleri dışında çıkması faciayı önledi. Yangının çıkış nedenini tespit etmek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.