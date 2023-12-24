Video Dünya Japonya’da yüzlerce kişinin aynı anda yaya geçidinden geçmesi renkli görüntüler oluşturuyor | Video
Japonya’da yüzlerce kişinin aynı anda yaya geçidinden geçmesi renkli görüntüler oluşturuyor | Video

Japonya’da yüzlerce kişinin aynı anda yaya geçidinden geçmesi renkli görüntüler oluşturuyor | Video

24.12.2023 | 12:26

Dünyanın en kalabalık metropolü Japonya’nın başkenti Tokyo’da filmlere konu olan Shibuya semtindeki yaya geçidinde yüzlerce insanın aynı anda karşıdan karşıya geçmesi, renkli görüntüler oluşturuyor.

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Kültür, yemek, tarih ve teknoloji bakımından dünyanın en farklı ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alan Japonya'nın başkenti Tokyo, 37 milyon 800 binlik nüfusu ile en kalabalık metropollerden birisi. Farklılıkları ve teknolojileri ile Tokyo son yılların en çok ziyaretçi alan turistik şehirleri arasında yer alırken, kentin en dikkat çeken noktalardan birisi de Tokyo'nun Shibuya semtindeki yaya geçidi. Yerli genç nüfusun tercih ettiği bölge turistlerin de ilgi odağı oluyor. Yaya geçidinden aynı anda geçen binlerce kişi turistleri şaşkına çeviriyor. Trafik ışıkları daha sonra turistlerin fotoğraf ve video çektiği bir alana dönüştü.

1995 yılından bu yana Japonya'da yaşadığını ifade eden Türk rehber Sedat Gök, "Burası Tokyo'nun en ünlü yerlerinden bir tanesi Shibuya bölgesi, buradaki geçitler çaprazdır. İnsanlar sağa sola çapraz olarak geçerler. Bu yüzden kırmızı beklerken kargaşa yok ama yeşil yandığı anda da birdenbire insanlar hücum ederler. Çok ünlü bir eğlence yeri burası. Gençlerin daha çok takıldığı bir yer. Bizdeki İstiklal Caddesi gibi" dedi.

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