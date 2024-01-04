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Japonya’daki depremde can kaybı 82’ye yükseldi | Video

Japonya’daki depremde can kaybı 82’ye yükseldi | Video

04.01.2024 | 12:30

Japonya’da merkez üssü Ishikawa eyaleti olan 7.6 büyüklüğündeki depremin dördüncü gününde ölü sayısı 82’ye, yaralı sayısı 410’a ulaştı. 79 kişiden haber alınamadığı açıklanırken, yaklaşık 34 bin 100 kişinin tahliye merkezlerinde kaldığı belirtildi.

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Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde 72 saat saat geride kalırken, bilanço ağırlaşıyor. Yerel makamlardan yapılan açıklamaya göre Ishikawa ve çevresindeki eyaletleri vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi. Ishikawa eyaletinde 339, Toyama eyaletinde 37, Niigata eyaletinde 26, Fukui eyaletinde 6, Nagano eyaletinde 1 ve Gifu eyaletinde 1 olmak üzere en az 410 kişinin yaralandığı tespit edildi. Ayrıca 79 kişiden ise haber alınamadığı aktarıldı. Yaklaşık 34 bin 100 kişinin tahliye merkezlerinde kaldığı bölgede elektrik ve su kesintilerinin sürdüğü belirtilirken, soğuk hava nedeniyle araçlarında kalan depremzedelerin benzin bulmakta güçlük çektiği öğrenildi.

YARDIM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Depremin ardından başlatılan yardım, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri (JCG) ve polis ekiplerinin desteğiyle sürüyor. Ishikawa Eyalet Valisi Hiroshi Hase hasar gören yollar ve olumsuz hava şartlarının bölgeye yardım ulaştırılmasını zorlaştırdığını ifade etti. Yardım malzemelerinin helikopterler ve gemilerle bölgeye getirildiğini kaydeden Hase, büyük gemilerin kıyıya yanaşamaması nedeniyle transferlerin küçük teknelerle yapılabildiği bilgisini paylaştı.

BAŞBAKAN KİSHİDA'DAN YARDIM AÇIKLAMASI
Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise kurmaylarına deprem bölgesine müdahalede "topyekun çaba gösterme" talimatı verdi. Depremzedelere gereken her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Kishida, hükümetin yaklaşık 4 milyar yeni (yaklaşık 28 milyon dolar) deprem bölgesine yardıma tahsis etmeyi planladığını duyurdu. Kishida, kurtarma operasyonlarına katılan SDF personelinin sayısını yaklaşık 4 bin 600'e çıkarmayı hedeflediklerini de dile getirdi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMIŞTI
Japonya'nın Ishikawa eyaleti 7.6 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Büyük paniğe neden olan deprem Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilmişti. Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgaları görülmüştü. Binlerce kişiye yönelik tahliye emri yayınlanmasına neden olan sarsıntı, ulaşım hatlarında da aksamalara yol açmıştı.

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