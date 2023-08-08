Video Dünya Japonya'daki samuray etkinliğinde 111 atı güneş çarptı | Video
Japonya'daki samuray etkinliğinde 111 atı güneş çarptı | Video

Japonya'daki samuray etkinliğinde 111 atı güneş çarptı | Video

08.08.2023 | 12:17

Japonya'da geleneksel samuray etkinliğinin organizatörleri, festivalde sıcak çarpmasından etkilenen 111 attan 2 tanesinin telef olduğunu açıkladı.

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Japonya'da her yıl düzenlenen ve binicilerin samuray gibi giyinerek dövüş becerilerini ve biniciliklerini sergiledikleri festivale yüksek sıcaklıklar damga vurdu. Festival organizatörleri dün yaptıkları açıklamada, Fukuşima eyaletinde düzenlenen festivalde güneş çarpmasından etkilenen 111 attan 2 tanesinin telef olduğunu duyurdu. Samuray kostümlü 400'den fazla katılımcının at üzerinde yarıştığı ve havai fişeklerle bayrakları vurmak için mücadele ettiği etkinliğe 120 binden fazla kişinin katıldığı belirtilerek, festival sırasında hava sıcaklıklarının 35 dereceyle son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ifade edildi. Sıcaklıklar nedeniyle çok sayıda katılımcı güneş çarpması nedeniyle tedaviye ihtiyaç duydu.

Festivalin Yürütme Kurulu Üyesi Yoshichika Hirata, Perşembe günü yapılacak toplantının ardından gelecek yılki etkinliğin daha serin bir döneme çekilebileceğini belirterek, "Aşırı sıcak beklendiği için ilk kez piste su serptik. Su püskürten 3 araba kullandık fakat su hızla kurudu" ifadelerini kullandı.
Japonya 100 yılı aşkın bir süredir Temmuz ayının en yüksek sıcaklık ortalamalarını kaydederek, 47 ilin 26'sında derecelerin 38 dereceye ulaşacağı belirtilerek, sıcak çarpması uyarıları yapıldı.

Japonya'daki geçen yıl düzenlenen festivalde ise 1 at ölmüş, binicilerin çoğu tarihin değiştirilmesini istemişti.

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