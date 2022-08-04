Video Dünya Japonya’daki selde 2 kişi kayboldu | Video
Japonya’daki selde 2 kişi kayboldu | Video

Japonya’daki selde 2 kişi kayboldu | Video

04.08.2022 | 12:49

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Japonya’da etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu selde 200 bin kişiye tahliye çağrısı yapılırken, 2 kişinin kaybolduğu ve birçok evin sular altında kaldığı açıklandı.

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Japonya'nın Fukui, Yamagata, Niigata, Fukushima, Ishikawa ve Toyama eyaletlerinde bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelan felaketinin bilançosu netleşmeye başladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerde 2 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği bilgisini aldıklarını söyledi. Yamagata ve Niigata eyaletleri başta olmak üzere ülke genelinde birçok evin toprak kaymalarından zarar gördüğü bilgisini paylaşan Matsuno, çok sayıda nehir yatağında taşkın meydana geldiğini ifade etti.

Öte yandan, Fukushima eyaletindeki bir nehrin üzerinden geçen demiryolu köprüsünün çökmesi nedeniyle tren seferleri iptal edilirken, yetkililer riskli bölgelerde yaşayan 200 bin kişiye tahliye çağrısında bulundu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) önümüzdeki 24 saatlik süreçte rekor düzeyde yağış beklendiğini açıklarken, yetkililer muhtemel tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

HAYATI FELÇ ETMİŞTİ
Bu sabah saatlerinde Japonya'nın farklı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde yağış gözlenmiş, JMA birçok bölge için 1. derece sel ve heyelan riski uyarısı yayınlamıştı. Sabah itibarıyla nehirlerdeki su seviyeleri kritik düzeye ulaşırken, bazı hızlı tren seferlerinin iptal edildiği kamuoyuna yansımıştı.

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