Video Dünya Japonya'daki tren faciasının faili Joker'den etkilenmiş! Trendeki görüntüleri olay yarattı
Japonya'daki tren faciasının faili Joker'den etkilenmiş! Trendeki görüntüleri olay yarattı

Japonya'daki tren faciasının faili Joker'den etkilenmiş! Trendeki görüntüleri olay yarattı

01.11.2021 | 10:29

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Japonya’daki bir trende 17 kişiyi bıçakla yaralayarak vagonu ateşe veren saldırganın, hayranı olduğu Joker karakterinden etkilendiği öğrenildi.

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Dün gece Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir trendeki yolculara yönelik gerçekleştirilen saldırının detayları netleşmeye başladı. 1'i ağır olmak üzere 17 kişiyi bıçakla yaralayıp vagonu çakmak gazı ile ateşe veren 24 yaşındaki saldırganın adının Kyota Hattori olduğu öğrenildi. Olayın ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde mor takım elbise ve yeşil gömlek giydiği görülen Hattori'nin polisteki ifadesinde, Batman serisinin kötü karakteri Joker'e hayranlığını dile getirdiği ve Joker'den etkilendiğini itiraf ettiği bildirildi. Zanlının ayrıca ölüm cezası almak için insanları öldürmek istediğini söylediği ve geçtiğimiz Ağustos ayında da başka bir tren hattında yaşanan bıçaklı saldırıdan etkilendiği öğrenildi.

SEÇİM GÜNÜ ŞOKE EDEN SALDIRI
Dün Tokyo'daki Keiko Hattı'nda bir trene binen 20'li yaşlardaki bir saldırganın saat 20.00'da elindeki bıçakla yolculara saldırdığı bildirilmiş, yabancı bir madde döktüğü vagonu ateşe vermeye çalışan şahsın saldırısında 1'i ağır 17 kişi yaralanmıştı. Saldırının ülkede genel seçimin yapıldığı gün gerçekleşmesi terör şüphesine yol açmıştı.

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