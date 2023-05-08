Video Dünya Japonya’daki tren istasyonunda korkutan patlama: 1 yaralı | Video
Japonya’daki tren istasyonunda korkutan patlama: 1 yaralı | Video

Japonya’daki tren istasyonunda korkutan patlama: 1 yaralı | Video

08.05.2023 | 14:08

Japonya’nın başkenti Tokyo'daki bir tren istasyonunda bilet gişelerinin yanına bırakılan şüpheli bir paket patladı. Pakette bulunan sıvı nedeniyle bir kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Nishiarai Tren İstasyonu'nda şüpheli patlama meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saat 16.00 sularında yaşanan olay üzerine, istasyon çalışanları polise şüpheli bir paketin patladığı ve parçalandığı ihbarında bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, istasyonda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Üzerinde birden fazla delik olduğu iddia edilen paketin içinde sıvı bir madde olduğu tespit edilirken, 1 kadının patlama ile etrafa yayılan sıvı nedeniyle hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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