Video Dünya Japonya’daki trende kundaklama girişimi | Video
Japonya’daki trende kundaklama girişimi | Video

Japonya’daki trende kundaklama girişimi | Video

08.11.2021 | 10:02

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Japonya'daki bir hızlı trende yangın çıkarmaya çalışan şahıs tutuklandı. Olayda yaralanan olmadı.

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Geçtiğimiz ay Tokyo'daki bir trende yolculara yönelik gerçekleştirilen saldırının yankıları sürerken, Japonya bugüne yeni bir saldırı haberi ile uyandı. Kumamoto İstasyonu'ndan Kagoshima-chuo İstasyonu'na giden hızlı trendeki bir yolcunun vagonu ateşe vermeye çalıştığı bildirildi. Sabah 08.40 sıralarında yaşanan kundaklama girişiminin ardından, trenin acil durum alarmının harekete geçtiği öğrenilirken, ismi Miyake Kiyoshi olduğu öğrenilen 69 yaşındaki şüphelinin Shin-Yatsushiro İstasyonu'nda duran trende tutuklandığı ifade edildi. Saldırıda yaralanan kimse olmazken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. Kundaklama girişimi nedeniyle Kyushu hızlı tren hattı seferlerinde geçici aksama yaşandı.

ARDI ARDINA SALDIRILAR
31 Ekim'de Tokyo'daki Keiko Hattı'nda bir trene binen 24 yaşındaki saldırganın elindeki bıçakla yolculara saldırdığı bildirilmiş, yabancı bir madde döktüğü vagonu ateşe vermeye çalışan şahsın saldırısında 1'i ağır 17 kişi yaralanmıştı. Eylemin ülkede genel seçimin yapıldığı gün gerçekleşmesi terör şüphesine yol açarken, dünyanın en güvenli metropollerinden biri olan Tokyo'da yaşanan olay, güvenlik endişesini kamuoyunun gündemine taşımıştı.

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