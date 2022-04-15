Japonya'nın başkenti Tokyo'da korkutan yangın | Video

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Japonya’nın başkenti Tokyo’da Yamanote tren hattına bitişik bir apartmanda çıkan yangının ardından, seferler iptal edildi.
Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte hasar oluşmadığı tespit edilen tren hattında seferler daha sonra normalde döndü.
Öte yandan, apartmanda çıkan yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı açıklanırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.