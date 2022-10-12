Video Dünya Japonya'nın Epsilon-6 roketini fırlatma girişimi başarısız oldu | Video
Japonya'nın Epsilon-6 roketini fırlatma girişimi başarısız oldu | Video

Japonya'nın Epsilon-6 roketini fırlatma girişimi başarısız oldu | Video

12.10.2022 | 10:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eski Alman bakanın sözleri tepki çekti! Üşüyorsanız kazak giyin | Video 01:16
Eski Alman bakanın sözleri tepki çekti! "Üşüyorsanız kazak giyin" | Video 12.10.2022 | 11:33
Brezilya’da inanılmaz suikast! Yanı başında öldürülen arkadaşlarını umursamadılar | Video 00:49
Brezilya'da inanılmaz suikast! Yanı başında öldürülen arkadaşlarını umursamadılar | Video 12.10.2022 | 11:31
Akaryakıt istasyonlarında grev, Fransa’da kaos yarattı | Video 01:06
Akaryakıt istasyonlarında grev, Fransa'da kaos yarattı | Video 12.10.2022 | 11:09
Japonya’nın Epsilon-6 roketini fırlatma girişimi başarısız oldu | Video 01:34
Japonya'nın Epsilon-6 roketini fırlatma girişimi başarısız oldu | Video 12.10.2022 | 10:29
Kargo uçağının kalkış sırasında iniş takımı koptu | Video 01:07
Kargo uçağının kalkış sırasında iniş takımı koptu | Video 11.10.2022 | 23:54
Rusya Devlet Başkanı Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi | Video 00:52
Rusya Devlet Başkanı Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi | Video 11.10.2022 | 22:33
Zelenskiy: “Rusya, Ukrayna’da ve tüm demokratik dünyada kaosu kışkırtmak istiyor” | Video 05:26
Zelenskiy: “Rusya, Ukrayna'da ve tüm demokratik dünyada kaosu kışkırtmak istiyor” | Video 11.10.2022 | 21:13
NATO’dan flaş açıklama Ukrayna’ya desteğimizi artıracağız | Video 06:20
NATO'dan flaş açıklama "Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız" | Video 11.10.2022 | 16:25
Köpekbalığı saldırısına uğrayan balıkçılar için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 04:02
Köpekbalığı saldırısına uğrayan balıkçılar için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 11.10.2022 | 14:50
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında bilanço ağırlaşıyor: 19 ölü, 105 yaralı | Video 02:19
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında bilanço ağırlaşıyor: 19 ölü, 105 yaralı | Video 11.10.2022 | 11:07
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında bilanço ağırlaşıyor: 19 ölü, 105 yaralı | Video 02:19
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında bilanço ağırlaşıyor: 19 ölü, 105 yaralı | Video 11.10.2022 | 11:05
Geleceğe Dönüş’ün yıldızları Michael J Fox ve Christopher Lloyd 37 yıl sonra bir arada | Video 00:09
Geleceğe Dönüş'ün yıldızları Michael J Fox ve Christopher Lloyd 37 yıl sonra bir arada | Video 11.10.2022 | 10:27
AP üyesi Clare Daly’den Avrupa’ya tepki Aynı çağrıyı Filistin ve Yemen halkı için yapmıyorsunuz | Video 00:44
AP üyesi Clare Daly'den Avrupa'ya tepki "Aynı çağrıyı Filistin ve Yemen halkı için yapmıyorsunuz" | Video 11.10.2022 | 10:14
Fransa’da binlerce kişi sokağa döküldü! Macron’un istifası isteniyor | Video 00:15
Fransa'da binlerce kişi sokağa döküldü! Macron'un istifası isteniyor | Video 11.10.2022 | 10:06
Nansen Mülteci ödülü alan Merkel’den Türkiye’ye övgü | Video 06:02
Nansen Mülteci ödülü alan Merkel'den Türkiye'ye övgü | Video 11.10.2022 | 08:48
Julia Kasırgası Meksika’ya ilerliyor | Video 01:29
Julia Kasırgası Meksika’ya ilerliyor | Video 11.10.2022 | 08:48
Nobel Ekonomi Ödülü, sahiplerini buldu | Video 04:17
Nobel Ekonomi Ödülü, sahiplerini buldu | Video 10.10.2022 | 14:07
İran’da petrokimya tesisi çalışanları greve gitti | Video 01:31
İran'da petrokimya tesisi çalışanları greve gitti | Video 10.10.2022 | 14:07
SON DAKİKA! Kiev’de peş peşe 4 patlama! Zelenskiy’den flaş açıklama | Video 01:11
SON DAKİKA! Kiev'de peş peşe 4 patlama! Zelenskiy'den flaş açıklama | Video 10.10.2022 | 09:33
SON DAKİKA: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de peş peşe patlamalar | Video 07:55
SON DAKİKA: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de peş peşe patlamalar | Video 10.10.2022 | 09:11

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA), Epsilon-6 roketi fırlatma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Kalkışın hemen ardından rokete kendini imha etme talimatı verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) Epsilon-6 roketini fırlatma girişimi başarısız oldu. JAXA tarafından yapılan açıklamada, 26 metre uzunluğunda, 95.6 ton ağırlığındaki roketin Kagoshima eyaletindeki Uchinoura Uzay Merkezi'nden yerel saatle 09.50'de havalanmasından hemen sonra normal yörüngesinde uçamamasına neden olan bir sorun yaşadığı bildirildi. Özel bir firma ve üniversiteler de dahil olmak üzere farklı kuruluşlar tarafından geliştirilen 8 uyduyu taşıyan rokete, güvenlik endişesi ile kendini imha etme talimatı verildiği aktarıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Fırlatma girişiminin ilk olarak geçtiğimiz Cuma günü için planlandığı, ancak roketin konumunun izlenmesini zorlaştırabilecek elverişsiz koşullar nedeniyle bugüne ertelendiği öğrenildi.

MALİYETİ AZALTMAK İÇİN TASARLANDI
JAXA tarafından fırlatma roketi olarak 2007'de geliştirilen Epsilon serisinin yapay zeka teknolojisi yardımıyla işçilik ve fırlatma maliyetlerini azaltmak için tasarlandığı belirtiliyor. Rokete aktarımı sıvı yakıttan daha az zaman alan katı yakıt kullanan Epsilon serisinin, bilimsel araştırma amaçlı uyduları fırlatmak üzere daha önce Japonya tarafından tasarlanan M-V serisinin yerini aldığı biliniyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA