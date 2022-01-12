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OTOMATİK OYNAT
02:49
Venezuela’da petrol boru hattında patlama: 3 yaralı | Video 12.01.2022 | 11:44
00:41
Brezilya’da kadın otobüste doğum yaptı dakikalarca alkışlandı | Video 12.01.2022 | 11:26
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Japonya’nın gözdesi ikiz pandaları ilk kez görüntülendi | Video 12.01.2022 | 11:05
01:26
ABD'de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü | Video 12.01.2022 | 08:29
01:02
Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisinin çenesini kırdı | Video 12.01.2022 | 08:30
00:57
Rusya'da huzurevi yangını | Video 12.01.2022 | 08:22
00:34
Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı | Video 11.01.2022 | 15:44
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Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı | Video 11.01.2022 | 14:07
02:33
Paraguay’da 947 kilogram kokain ele geçirildi | Video 10.01.2022 | 16:46
03:47
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Kazakistan'da bayraklar yarıya indirildi | Video 10.01.2022 | 15:02
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İran'da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralılar var | Video 10.01.2022 | 14:39
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ABD’de oto yola çıkan deniz aslanı kurtarıldı | Video 10.01.2022 | 11:27
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Bolivya'da arıza yapan uçak boş araziye acil iniş yaptı: 4 yaralı | Video 10.01.2022 | 11:17
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İngiltere'de bir günde 141 bin 472 vaka | Video 10.01.2022 | 08:23
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İnsansı robot Ameca, CES 2022'de görücüye çıktı | Video 10.01.2022 | 08:30
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ABD'de 19 katlı apartmanda yangın: 54 yaralı | Video 10.01.2022 | 08:24
Japonya’da halkın ve medyanın ilgi odağı olan ikiz panda yavruları Xiao Xiao ve Lei Lei ilk kez hayvanseverlerin karşısına çıktı.