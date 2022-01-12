Video Dünya Japonya’nın gözdesi ikiz pandaları ilk kez görüntülendi | Video
Japonya’nın gözdesi ikiz pandaları ilk kez görüntülendi | Video

Japonya’nın gözdesi ikiz pandaları ilk kez görüntülendi | Video

12.01.2022 | 11:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Venezuela’da petrol boru hattında patlama: 3 yaralı | Video 02:49
Venezuela’da petrol boru hattında patlama: 3 yaralı | Video 12.01.2022 | 11:44
Brezilya’da kadın otobüste doğum yaptı dakikalarca alkışlandı | Video 00:41
Brezilya’da kadın otobüste doğum yaptı dakikalarca alkışlandı | Video 12.01.2022 | 11:26
Japonya’nın gözdesi ikiz pandaları ilk kez görüntülendi | Video 02:49
Japonya’nın gözdesi ikiz pandaları ilk kez görüntülendi | Video 12.01.2022 | 11:05
ABD’de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü | Video 01:26
ABD'de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü | Video 12.01.2022 | 08:29
Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisinin çenesini kırdı | Video 01:02
Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisinin çenesini kırdı | Video 12.01.2022 | 08:30
Rusya’da huzurevi yangını | Video 00:57
Rusya'da huzurevi yangını | Video 12.01.2022 | 08:22
Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı | Video 00:34
Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı | Video 11.01.2022 | 15:44
Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı | Video 00:34
Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı | Video 11.01.2022 | 14:07
Paraguay’da 947 kilogram kokain ele geçirildi | Video 02:33
Paraguay’da 947 kilogram kokain ele geçirildi | Video 10.01.2022 | 16:46
Bangladeş’te göçmen kampında çıkan yangında 4 bin 500 kişi evsiz kaldı | Video 03:47
Bangladeş’te göçmen kampında çıkan yangında 4 bin 500 kişi evsiz kaldı | Video 10.01.2022 | 16:24
Kazakistan’da bayraklar yarıya indirildi | Video 00:56
Kazakistan'da bayraklar yarıya indirildi | Video 10.01.2022 | 15:02
İran’da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralılar var | Video 00:18
İran'da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralılar var | Video 10.01.2022 | 14:39
Mucize kurtuluş! Uçağı düşen pilot, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 00:46
Mucize kurtuluş! Uçağı düşen pilot, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 10.01.2022 | 13:06
ABD’de oto yola çıkan deniz aslanı kurtarıldı | Video 00:51
ABD’de oto yola çıkan deniz aslanı kurtarıldı | Video 10.01.2022 | 11:27
SON DAKİKA: Kazakistan’da darbe girişimi önlendi... ’Ülkede düzen yeniden sağlandı’ 05:52
SON DAKİKA: Kazakistan'da darbe girişimi önlendi... 'Ülkede düzen yeniden sağlandı' 10.01.2022 | 11:28
Bolivya’da arıza yapan uçak boş araziye acil iniş yaptı: 4 yaralı | Video 00:46
Bolivya'da arıza yapan uçak boş araziye acil iniş yaptı: 4 yaralı | Video 10.01.2022 | 11:17
İngiltere’de silahlı gizli aşı karşıtları ordusu! Aşı merkezlerini ve okulları hedef almalıyız | Video 02:11
İngiltere'de silahlı "gizli" aşı karşıtları ordusu! "Aşı merkezlerini ve okulları hedef almalıyız" | Video 10.01.2022 | 09:52
İngiltere’de bir günde 141 bin 472 vaka | Video 00:34
İngiltere'de bir günde 141 bin 472 vaka | Video 10.01.2022 | 08:23
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı | Video 01:22
İnsansı robot Ameca, CES 2022'de görücüye çıktı | Video 10.01.2022 | 08:30
ABD’de 19 katlı apartmanda yangın: 54 yaralı | Video 01:15
ABD'de 19 katlı apartmanda yangın: 54 yaralı | Video 10.01.2022 | 08:24

Japonya’da halkın ve medyanın ilgi odağı olan ikiz panda yavruları Xiao Xiao ve Lei Lei ilk kez hayvanseverlerin karşısına çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA