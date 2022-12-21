Video Dünya Japonya’yı vuran şiddetli kar yağışının bilançosu ağırlaşıyor: 3 ölü 10 yaralı | Video
Japonya’yı vuran şiddetli kar yağışının bilançosu ağırlaşıyor: 3 ölü 10 yaralı | Video

Japonya’yı vuran şiddetli kar yağışının bilançosu ağırlaşıyor: 3 ölü 10 yaralı | Video

21.12.2022 | 16:30

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Japonya’da hafta sonundan itibaren Niigata eyaleti başta olmak üzere ülkenin bazı kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Japonya'da Niigata eyaleti başta olmak üzere Yamagata ve Aomori eyaletlerinde cumartesiden bu yana etkili olan şiddetli kar yağışının bilançosu ağırlaşıyor. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, şiddetli kar yağışı ve kar küreme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalar nedeniyle en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Niigata eyaletinde yaşayan 85 yaşındaki yaşlı adamın karı temizlerken bir hendeğe düşerek yaşamını yitirdiği bildirilirken, Hokkaido eyaletinde yaşayan 63 yaşındaki yaşlı kadının ise kar yığınından çıkmaya çalışan 2 kamyon arasında kalarak hayatını kaybettiği duyuruldu. Akita eyaleti sakini 73 yaşındaki yaşlı bir adamın ise kar kürerken çatıdan düşerek hayatını kaybettiği, farklı bölgelerden en az 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada çoğu Niigata'da olmak üzere10 bini aşkın haneye bu sabah itibariyle elektrik sağlanamadığı bildirildi.

Öte yandan, teslimatta yaşanan aksamalar nedeniyle bazı market zincirlerine ürün tedarik edilemediği için rafların boş kaldığı görüldü.

KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Japon Denizi'nin kıyı bölgelerinde perşembe gününden pazara kadar yeni bir soğuk hava dalgası ve şiddetli kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Yetkililer, vatandaşlara ulaşım hatları ve tedarik zincirlerinde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

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