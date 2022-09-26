Video Dünya Japonya'yı vuran Talas Tayfunu'nda bilanço netleşti | Video
Japonya'yı vuran Talas Tayfunu'nda bilanço netleşti | Video

Japonya'yı vuran Talas Tayfunu'nda bilanço netleşti | Video

26.09.2022 | 09:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Japonya’yı vuran Talas Tayfunu’nda bilanço netleşti | Video 03:23
Japonya'yı vuran Talas Tayfunu'nda bilanço netleşti | Video 26.09.2022 | 09:49
Rusya-Gürcistan sınır kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu | Video 01:47
Rusya-Gürcistan sınır kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu | Video 25.09.2022 | 15:49
Dünya Bankası’ndan Pakistan’a 2 milyar dolarlık yardım | Video 01:57
Dünya Bankası'ndan Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım | Video 25.09.2022 | 15:49
Sokakta koşu yapan sporcular, restoran müşterilerini panikletti | Video 00:33
Sokakta koşu yapan sporcular, restoran müşterilerini panikletti | Video 25.09.2022 | 10:31
Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor! Çin’de askeri darbe mi oldu? İşte darbe söylentisini çıkaran o video 00:54
Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor! Çin'de askeri darbe mi oldu? İşte darbe söylentisini çıkaran o video 24.09.2022 | 14:57
Japonya’yı Talas Tayfunu vurdu: 2 ölü, 3 yaralı! Ulaşım ve iletişim kesildi | Video 04:12
Japonya’yı Talas Tayfunu vurdu: 2 ölü, 3 yaralı! Ulaşım ve iletişim kesildi | Video 24.09.2022 | 10:15
Enerji krizi Avrupa’da ibadethaneleri etkiledi! İsveç’te 150 kilise kapanacak | Video 02:49
Enerji krizi Avrupa’da ibadethaneleri etkiledi! İsveç’te 150 kilise kapanacak | Video 22.09.2022 | 15:44
Meksika’da 6.8 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 02:37
Meksika'da 6.8 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 22.09.2022 | 11:04
ABD Başkanı Joe Biden’ın kürsüdeki tuhaf hareketleri sosyal medyada gündem oldu | Video 00:33
ABD Başkanı Joe Biden'ın kürsüdeki tuhaf hareketleri sosyal medyada gündem oldu | Video 22.09.2022 | 10:30
İran’da Mahsa Amini için başlayan gösteriler 5’inci gününde devam ediyor | Video 05:12
İran'da Mahsa Amini için başlayan gösteriler 5’inci gününde devam ediyor | Video 21.09.2022 | 12:52
Japonya’da limandan ayrılan feribot dalgakırana çarptı | Video 01:55
Japonya’da limandan ayrılan feribot dalgakırana çarptı | Video 21.09.2022 | 12:36
Brezilya’da konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı | Video 02:42
Brezilya'da konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı | Video 21.09.2022 | 11:00
SON DAKİKA! Putin Rusya’da askeri seferberlik ilan etti | Video 00:55
SON DAKİKA! Putin Rusya'da askeri seferberlik ilan etti | Video 21.09.2022 | 09:26
İngiltere Kralı 3. Charles, vatandaşlarla selamlaşırken sıra siyahi adama geldiğinde es geçti! İşte o anlar | Video 00:14
İngiltere Kralı 3. Charles, vatandaşlarla selamlaşırken sıra siyahi adama geldiğinde es geçti! İşte o anlar | Video 20.09.2022 | 15:24
Gürcistan’da bankada rehine krizi! Silahlı soyguncu 12 kişiyi rehin aldı | Video 01:47
Gürcistan’da bankada rehine krizi! Silahlı soyguncu 12 kişiyi rehin aldı | Video 20.09.2022 | 14:34
Meksika açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem | Video 03:16
Meksika açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem | Video 19.09.2022 | 23:01
Fiona Kasırgası Porto Riko’nun 3’te 2’sini karanlığa gömdü! Dominik Cumhuriyeti’ne doğru... | Video 03:22
Fiona Kasırgası Porto Riko’nun 3’te 2’sini karanlığa gömdü! Dominik Cumhuriyeti'ne doğru... | Video 19.09.2022 | 22:26
Pelosi’nin konuşmasında tercüman krizi! Pelosi’yi ittirerek söz aldı | Video 00:21
Pelosi'nin konuşmasında tercüman krizi! Pelosi'yi ittirerek söz aldı | Video 19.09.2022 | 16:35
Rusya’dan nükleer santral yakınına füze saldırısı | Video 00:15
Rusya'dan nükleer santral yakınına füze saldırısı | Video 19.09.2022 | 14:07
Nükleer santral, Rus kentini sanayi merkezine dönüştürdü | Video 06:34
Nükleer santral, Rus kentini sanayi merkezine dönüştürdü | Video 19.09.2022 | 14:07

Japonya'da etki gösteren Talas Tayfunu nedeniyle Shizuoka eyaletinde 4 bin 30 yapının sular altında kaldığı, 63 bin hanede ise su kesintisi yaşandığı açıklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta sonu boyunca Shizuoka eyaleti başta olmak üzere Japonya'nın geniş kesimlerine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren Talas Tayfunu'nda bilanço netleşti. Shizuoka eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, 12 şehir ve kasabadaki 4 bin 30 yapının sel suları altında kaldığı bildirildi. Tayfunun ardından 63 bin hanede su kesintisi yaşandığı açıklanırken, kesintilerin kısmi olarak sürdüğü ifade edildi. Su kesintisi yaşanan bölgelere tankerlerle su taşıyan yerel otoritelere bölge sakinleri de kendi çabaları ile destek verirken, bazı bölgelerde uzun su kuyrukları oluştu.
Öte yandan, sular altında kalan yapılardan çıkarılan eşyaların oluşturduğu çöp yığınları da amatör kameralara yansıdı.

TAYFUNDA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Japonya'da etkili olan Talas Tayfunu nedeniyle yaklaşık 130 bin kişiye tahliye çağrısı yapılmış, Shizuoka eyaletinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kaymaları 2 kişinin yaşamını yitirmesine, biri çocuk 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA