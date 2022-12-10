Jersey Adası'nda patlama: 1 ölü | Video

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İngiltere'ye bağlı, Manş denizinde bulunan Jersey Adası'ndaki bir apartmanda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişinin de kişinin kayıp durumda olduğu belirtildi.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.