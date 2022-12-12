Video Dünya Jersey Adası'ndaki patlamada can kaybı 5'e yükseldi | Video
Jersey Adası'ndaki patlamada can kaybı 5'e yükseldi | Video

Jersey Adası'ndaki patlamada can kaybı 5'e yükseldi | Video

12.12.2022 | 08:43

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İngiltere'ye bağlı Manş Denizi'nde bulunan Jersey Adası'ndaki bir apartmanda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

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İngiltere'nin güneyinde yer alan Manş Adaları'ndan biri olan Jersey Adası'nın başkenti St Helier'deki bir 3 katlı bir binada dün yerel saatle 04.00'de meydana gelen şiddetli patlamada can kaybı arttı. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamada can kaybının 5'e yükseldiği ifade edilerek, 4 kişinin hala kayıp olduğu belirtildi. Yetkililer, arama kurtarma operasyonunun bir enkaz kaldırma operasyonuna dönüştüğünü ve hayatta kalanları bulma umudunun çok az olduğunu belirtti.

Jersey Polisi Baş Sorumlusu Robin Smith yaptığı açıklamada, soruşturmada hiçbir şeyin dışlanmayacağını ifade ederek, kurtarma operasyonunun ve cesetlerin kimliğinin belirlenmesinin biraz zaman alacağını açıkladı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, patlama öncesi mahalle sakinlerinin gaz kokusu nedeniyle itfaiyeye ihbarda bulunduğu belirtildi.

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