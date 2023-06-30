Video Dünya Joe Biden canlı yayını bir anda terk etti | Video
Joe Biden canlı yayını bir anda terk etti | Video

Joe Biden canlı yayını bir anda terk etti | Video

30.06.2023 | 16:43

Kamera karşısındaki garip hareketleri ile sık sık gündem olan ABD Başkanı Joe Biden canlı yayında şaşırdı. Biden, araya reklam girmesini beklemeden stüdyoyu terk etti.

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