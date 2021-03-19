Video Dünya Joe Biden, kendisinin Başkan olduğunu unuttu: "ABD Başkanı Kamala Harris" | Video

Joe Biden, kendisinin Başkan olduğunu unuttu: "ABD Başkanı Kamala Harris" | Video

Joe Biden, kendisinin Başkan olduğunu unuttu: 
19.03.2021 | 12:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ermenistan Bilişim Bakanı Arshakyan'dan gazeteciye yumruk | Video 01:28
Ermenistan Bilişim Bakanı Arshakyan'dan gazeteciye yumruk | Video 19.03.2021 | 17:35
Çin-ABD görüşmesi gergin başladı | Video 00:24
Çin-ABD görüşmesi gergin başladı | Video 19.03.2021 | 15:32
NASA, Mars kaşifinin yüzeydeki ilerleyişinin ilk sesini yayınladı | Video 01:24
NASA, Mars kaşifinin yüzeydeki ilerleyişinin ilk sesini yayınladı | Video 19.03.2021 | 14:23
Meksika'da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü | Video 00:14
Meksika'da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü | Video 19.03.2021 | 11:14
Joe Biden, kendisinin Başkan olduğunu unuttu: ABD Başkanı Kamala Harris | Video 01:12
Joe Biden, kendisinin Başkan olduğunu unuttu: "ABD Başkanı Kamala Harris" | Video 19.03.2021 | 12:21
Meksika'da dehşet! Polis konvoyuna saldırı: 13 ölü | Video 00:14
Meksika'da dehşet! Polis konvoyuna saldırı: 13 ölü | Video 19.03.2021 | 10:49
ABD'de FBI, Kongre baskını nedeniyle aranan 10 şüphelinin görüntülerini yayınladı | Video 07:54
ABD'de FBI, Kongre baskını nedeniyle aranan 10 şüphelinin görüntülerini yayınladı | Video 19.03.2021 | 08:43
Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti | Video 00:49
Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti | Video 19.03.2021 | 08:36
Kabil’de devlet memurlarını taşıyan servise saldırı. Ölü ve yaralılar var | Video 03:51
Kabil’de devlet memurlarını taşıyan servise saldırı. Ölü ve yaralılar var | Video 18.03.2021 | 10:36
Yunanistan’da hükümet karşıtı protesto | Video 03:20
Yunanistan’da hükümet karşıtı protesto | Video 18.03.2021 | 08:50
Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden, Putin'e 'Katil' dedi | Video 00:59
Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden, Putin'e 'Katil' dedi | Video 17.03.2021 | 15:13
ABD'de havai fişek depolanan evde patlama: 2 ölü | Video 03:03
ABD'de havai fişek depolanan evde patlama: 2 ölü | Video 17.03.2021 | 13:57
Irak’ın başkenti Bağdat’ta ticaret merkezinde dev yangın | Video 01:41
Irak’ın başkenti Bağdat’ta ticaret merkezinde dev yangın | Video 17.03.2021 | 13:45
Rusya'da DEAŞ operasyonu: Saldırı planları ve el yapımı bombalar ele geçirildi | Video 00:51
Rusya'da DEAŞ operasyonu: Saldırı planları ve el yapımı bombalar ele geçirildi | Video 17.03.2021 | 12:09
Kanepeden düşen kızını son anda kurtardı | Video 00:30
Kanepeden düşen kızını son anda kurtardı | Video 17.03.2021 | 11:29
Şehre inen ayı dehşet saçtı! Önüne çıkanı böyle kovaladı... | Video 00:41
Şehre inen ayı dehşet saçtı! Önüne çıkanı böyle kovaladı... | Video 17.03.2021 | 10:46
ABD'de kopan elektrik kablolarından mucizevi kurtuluş kamerada | Video 00:12
ABD'de kopan elektrik kablolarından mucizevi kurtuluş kamerada | Video 16.03.2021 | 13:07
ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı | Video 00:40
ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı | Video 16.03.2021 | 12:37
İngiliz annenin zor anları: Koronavirüs yüzünden tuvalete sokmadılar | Video 00:12
İngiliz annenin zor anları: Koronavirüs yüzünden tuvalete sokmadılar | Video 16.03.2021 | 12:00
ABD'de küçük uçak seyir halindeki aracın üzerine düştü | Video 00:49
ABD'de küçük uçak seyir halindeki aracın üzerine düştü | Video 16.03.2021 | 11:59

ABD Başkanı Joe Biden'ın son gafı çok konuşulacak. Biden, Beyaz Saray'da Ulusa Sesleniş konuşması yaparkan yardımcısı Kamala Harris'i "ABD Başkanı" olarak tanıttı ve kendisinin Başkan olduğunu unuttu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA