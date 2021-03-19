Joe Biden, kendisinin Başkan olduğunu unuttu: "ABD Başkanı Kamala Harris" | Video
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ABD Başkanı Joe Biden'ın son gafı çok konuşulacak. Biden, Beyaz Saray'da Ulusa Sesleniş konuşması yaparkan yardımcısı Kamala Harris'i "ABD Başkanı" olarak tanıttı ve kendisinin Başkan olduğunu unuttu.