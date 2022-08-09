Joe Biden'ın ceketle imtihanı kamerada | Video

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Son zamanlarda yaptığı hareketlerle ve gaflarıyla gündeme sıklıkla gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Önce ceketini giyemeyen, ardından da gözlüğünü düşüren ABD Başkanı Joe Biden'ı izleyen kullanıcılar, "Siyasette bir yaş sınırlaması olmalı" dedi.