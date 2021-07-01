Video Dünya Kabe örtüsü 3 metre yukarıya kaldırıldı | Video

Kabe örtüsü 3 metre yukarıya kaldırıldı | Video

Kabe örtüsü 3 metre yukarıya kaldırıldı | Video
01.07.2021 | 13:33

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Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, hac mevsiminin hazırlıkları kapsamında Kabe örtüsü 3 metre yukarıya kaldırıldığı açıkladı.

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Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, Hac ibadeti kapsamında her sene olduğu gibi bu yılda Kabe örtüsünün 3 metre yukarıya kaldırıldığını bildirdi. Bakanlığa göre, Kabe örtüsünün yaklaşık üç metre kaldırılmasının ardından, Kabe'nin dört tarafı yaklaşık iki metre genişliğinde beyaz pamuklu bezle kaplandı. Kabe örtüsü, Hac ibadeti sırasında Hacı adaylarının örtüye dokunmasını engellemek amacıyla yapılıyor.

Örtünün kaldırılma törenine katılan Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais," Kabe örtüsü Kral Abdülaziz Külliyesi'nden bir grup uzman tarafından büyük özen gösterilerek yapılıyor. Örtü kaldırıldığında Hac adayların Kabe yakından görme fırsatı da oluyor" ifadesini kullandı.

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