Kabil’de intihar saldırısı: 10 ölü, 20 yaralı | Video

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen intihar saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 13. bölgesinde yer alan bir üniversiteye hazırlık kursu binasında intihar saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, saldırıda 10 kişinin öldüğünü 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar sağlık görevlilerince hastanelere kaldırıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.